БЮТ заявляет, что первым получит результаты голосования

Блок Юлии Тимошенко будет вести параллельный подсчет голосов во время досрочных выборов в Верховную Раду 30 сентября. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил руководитель избирательного штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, БЮТ разработал трехуровневую систему подсчета голосов.

В частности, сообщил А.ТУРЧИНОВ, первый способ предусматривает, что наблюдатели от БЮТ на каждом участке по телефону будут передавать результаты голосования в колл-центр БЮТ. После этого, по словам А.ТУРЧИНОВА, эти данные будут обработаны на центральном компьютере в штабе. Второй способ, сообщил он, будет заключаться в направлении членами комиссий в районный или городской штаб блока электронной копии протокола. Третий способ предусматривает направление оригиналов протоколов с мокрой печатью в центральный штаб БЮТ.

По словам А.ТУРЧИНОВА, таким образом БЮТ первым получит результаты голосования на парламентских выборах 30 сентября. По его данным, БЮТ получит результаты выборов в 24.00 с точностью до 0,5%. "БЮТ первым в государстве получит объективные результаты выборов и сможет на них оперативно реагировать", - добавил А.ТУРЧИНОВ. По его словам, такой параллельный подсчет голосов позволит БЮТ в случае фальсификации обращаться в суд, поскольку в штабе будут оригиналы всех протоколов.

При этом А.ТУРЧИНОВ выразил надежду, что досрочные выборы в ВР состоятся честно и прозрачно. Он заверил, что БЮТ, в случае отсутствия фальсификаций, признает любые результаты выборов, даже если эта политическая сила наберет меньшее количество голосов чем ожидает. При этом А.ТУРЧИНОВ призвал представителей всех парламентских сил направить своих наблюдателей на избирательные участки, чтобы избежать возможностей фальсификаций.