Фальсификаторы в Харькове ”грубо сработали, вот и попались”

Советник главы Харьковской облгосадминистрации Александр ПРОТАС подтверждает наличие большого количества ошибок в списках избирателей Харьковской области и приводит факты новых нарушений.

Как сообщил А.ПРОТАС на пресс-конференции, на основании проведенной в 173-м и 174-м округах работы он может утверждать, что вся предыдущая информация о многочисленных ошибках не только отвечает действительности, но и полнится новыми фактами.

«Служба безопасности Украины вполне правильно поступила, возбудив уголовное дело по фактам несанкционированного вмешательства в списки избирателей», - заявил А.ПРОТАС.

«Наличие домов-фантомов с «мертвыми» душами, двойников, целых улиц старожилов, старше 107 лет, прописка по 5-6 лишних людей в домах частного сектора, «проживание» в одной комнате 48 человека, 30 тысяч адресатов, которые повторяются в разных округах, приглашение голосовать людей, которых нет, - все это дает основания говорить о масштабах готовящихся фальсификаций», - сказал А.ПРОТАС, демонстрируя снятые на камеру в Харькове факты нарушений.

«Грубо сработали, вот и попались», - сказал он, допустив, что следом за СБУ «за расследование возьмется и прокуратура».

«Мы передаем эти факты для анализа, делаем огласку и стремимся вывести списки на тот уровень, когда они станут отвечать действительности», заявил А.ПРОТАС.

В то же время, он остро раскритиковал работу группы Харьковского горисполкома во главе с первым заместителем городского председателя Александром КРИВЦОВЫМ: «Полное непонимание и нежелание поддержать нас со стороны городской власти. КРИВЦОВ говорит, что не имеет никакого отношения к спискам 2006 года, что списки поступили из ЦИК. Но для чего тогда существует группа из 120 человек, которой он руководит? Чем тогда должна заниматься власть? Если бы они хотели, то все бы изменили».

Кроме того, сказал А.ПРОТАС, по его наблюдению, в избирательные комиссии сегодня вернулись те, кто был замечен в предыдущих фальсификациях: «В шеренгу вернулись те, кто цинично и нагло занимался фальсификациями на выборах президента 2004 года».

«Я думаю, что все это кто-то готовит, и если под общим бедламом прячется хорошо выстроенная система, то дело очень серьезное», - сказал в завершение А.ПРОТАС.