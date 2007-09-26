Бывший охранник Кушнарева собирался взорвать Януковича?

Во время встречи лидера Партии Регионов Виктора Януковича во вторник в Харькове был замечен и задержан сотрудниками СБУ Игорь Бударный, разрабатываемый спецслужбами в связи с тремя взрывами, или имитациями взрывов, произошедших в разное время в Харькове.

Об этом сообщает "МедиаПорт" со ссылкой на информацию, полученную "одновременно из нескольких разных источников".

Во время произведенного обыска при Бударном были обнаружены боеприпасы, с помощью которых можно произвести "взрыв небольшой мощности", сказано в соощении.

Позже задержанный, оказавшийся в группе встречающих Януковича, был передан сотрудникам УБОП, и отправлен в здание на улице Веснина в Харькове.

Никто из официальных лиц названных организаций эту информацию не подтвердил.

Как известно, ранее глава областного избирательного штаба БЮТ Александр Фельдман заявил о "возможном срабатывании взрывного устройства возле Виктора Януковича". В результате к приезду Януковича меры безопасности в Харькове были усилены.

"МедиаПорт" отмечает, что "допускает возможность намеренной утечки информации по сегодняшнему происшествию с задержанием, и тем не менее считает необходимым опубликовать имеющуюся на данный момент информацию".

По некоторым данным, приводимых харьковским ресурсом, Бударный долгое время выполнял обязанности личного телохранителя ныне умершего экс-депутата от Партии регионов Евгения Кушнарева.

С его именем, по сообщению информаторов, спецслужбы связывают три происшествия:

взрыв, или его имитация, в марте 2006-го года, возле офиса Партии Регионов, когда из него выходил Евгений Кушнарев;

взрыв, или его имитация, в январе 2007-го года, возле гостиницы "Националь", когда в нее входил (секретарь Харьковского горсовета) Геннадий Кернес;

и взрыв, или его имитация, в июне 2007-го года, у здания горисполкома, когда Геннадий Кернес из него выходил.

Первый из взрывов позже был квалифицирован как "хулиганство" – пакет был начинен дымным порохом без наполнителей.

Два других взрывпакета содержали в себе металлические части – гайки и болты в происшествии у "Националя", и металлические шарики с обрезками арматуры – у горисполкома.

Ни по одному из названных случаев расследования до сих пор не завершены.

Украинская правда