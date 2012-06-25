ПАСЕ скажет всем, кого считать политзаключенными

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Сергея Кивалова (фракция Партии регионов), в рамках работы третьей части очередной сессии ПАСЕ в Страсбурге состоятся заседания всех комитетов ПАСЕ, в частности, Комитета по юридическим вопросам и правам человека.

«На заседании Юридического комитета ПАСЕ речь пойдет, кроме всего прочего, и о структурных недостатках в некоторых государствах-участниках в отношении выполнения решений Европейского суда по правам человека. В этой связи мы рассмотрим ситуацию в Болгарии и России», - отметил С.Кивалов.

По его словам, предполагается, что во время этой сессии Юридический комитет сформулирует общее для всех стран, входящих в СЕ, понятие «политический заключенный».

«Это делается для того, чтобы в каждой отдельной стране не трактовали это понятие по-своему, и был более-менее единый подход к проблеме политических заключенных, если таковые в странах будут. Кроме того, в повестке дня комитета есть вопросы о проблеме политических заключенных в Азербайджане; о правах человека в судах по семейным делам; о ситуации с правозащитниками в государствах-членах Совета Европы», - сказал С.Кивалов.