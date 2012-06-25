Эксперт: Спонсируя Молодые регионы, МММ спасается от преследования
МММ спонсирует мероприятия молодежного крыла Партии регионов в городе Ильичевск потому, что хочет избежать уголовного преследования.
Такое мнение Тижню высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
«Люди, причастные к МММ, были близкие к определенному кандидату, или такое спонсирование для них есть определенным спасением, чтобы не было уголовных дел. Они вынуждены таким образом отблагодарить определенных людей», - сказал эксперт.
По его словам, этот фактор могут использовать конкуренты Партии регионов.
«Но если в том же регионе окажется, что люди вложили деньги в эту сеть (пирамиду МММ - ред.), затем их не вернут, увидят, что их используют на выборах, то, конечно, это вызовет критическую реакцию», - пояснил Фесенко .
Напомним, 22-24 июня в Ильичевске состоялись массовые мероприятия в ночных клубах города. Организовывали их, как свидетельствуют афиши, местное отделение «Молодых регионов». Спонсором же акций выступала компания - МММ Сергея Мавроди, которая признана в Украине незаконной.