Эксперт: Спонсируя Молодые регионы, МММ спасается от преследования

Такое мнение Тижню высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

«Люди, причастные к МММ, были близкие к определенному кандидату, или такое спонсирование для них есть определенным спасением, чтобы не было уголовных дел. Они вынуждены таким образом отблагодарить определенных людей», - сказал эксперт.

По его словам, этот фактор могут использовать конкуренты Партии регионов.

«Но если в том же регионе окажется, что люди вложили деньги в эту сеть (пирамиду МММ - ред.), затем их не вернут, увидят, что их используют на выборах, то, конечно, это вызовет критическую реакцию», - пояснил Фесенко .

Напомним, 22-24 июня в Ильичевске состоялись массовые мероприятия в ночных клубах города. Организовывали их, как свидетельствуют афиши, местное отделение «Молодых регионов». Спонсором же акций выступала компания - МММ Сергея Мавроди, которая признана в Украине незаконной.