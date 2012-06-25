Для Тимошенко в зале суда поставили стеклянный бокс с ковром (фото)
12:32, 25 июня 2012Политика
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В зале судебных заседаний Апелляционного суда Харьковской области, где сегодня будут слушать дело против Юлии Тимошенко по ЕЭСУ, установлен стеклянный бокс для подсудимых.
|Не бокс - а гостиничный номер. Фото "МедиаПорт"
Как передает корреспондент УНИАН, в отделенной бронированным стеклом комнате установлены два стола, стулья, две тумбы, микрофон, живые цветы и картины. Также в стеклянном боксе установлен плазменный экран, на котором транслируются изображения с камер наблюдения в зале судебных заседаний.
Диванов или кушеток в стеклянной комнате нет. Адвокат Ю.Тимошенко, народный депутат Андрей Кожемякин отметил, что защита экс-премьера сделает запрос с требованием разъяснить причину установления этой конструкции в зале судебных заседаний.
Ю.Тимошенко не присутствует в зале судебных заседаний.
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