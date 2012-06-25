Для Тимошенко в зале суда поставили стеклянный бокс с ковром (фото)

В зале судебных заседаний Апелляционного суда Харьковской области, где Киевский райсуд Харькова сегодня будет слушать дело экс-премьер министра Юлии Тимошенко о корпорации «Единые энергетические системы Украины», установлен стеклянный бокс для подсудимых.

Как передает корреспондент УНИАН, в отделенной бронированным стеклом комнате установлены два стола, стулья, две тумбы, микрофон, живые цветы и картины. Также в стеклянном боксе установлен плазменный экран, на котором транслируются изображения с камер наблюдения в зале судебных заседаний.

Диванов или кушеток в стеклянной комнате нет. Адвокат Ю.Тимошенко, народный депутат Андрей Кожемякин отметил, что защита экс-премьера сделает запрос с требованием разъяснить причину установления этой конструкции в зале судебных заседаний.

Ю.Тимошенко не присутствует в зале судебных заседаний.