Литвин думает, что второй государственный - утопия

13:10, 22 июня 2012
Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Литвин называет утопией идею введения двух государственных языков в Украине.

Литвин прикинул расклад политических сил

Об этом В.Литвин сказал сегодня в интервью телеканалу «Рада», комментируя соответствующее заявление представителей фракции Партии регионов.

«Пытаться можно много чего, хотя я думаю, что это утопическая идея», - сказал В.Литвин.

По его словам, такие выводы он делает, исходя из расклада политических сил и тех результатов, которые будут по итогам выборов в Верховную Раду.

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