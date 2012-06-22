Литвин думает, что второй государственный - утопия
13:10, 22 июня 2012Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Литвин называет утопией идею введения двух государственных языков в Украине.
Литвин прикинул расклад политических сил
Об этом В.Литвин сказал сегодня в интервью телеканалу «Рада», комментируя соответствующее заявление представителей фракции Партии регионов.
«Пытаться можно много чего, хотя я думаю, что это утопическая идея», - сказал В.Литвин.
По его словам, такие выводы он делает, исходя из расклада политических сил и тех результатов, которые будут по итогам выборов в Верховную Раду.
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