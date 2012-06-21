Ставнийчук: Будет референдум по внесению изменений в Конституцию

Об этом рассказала секретарь Конституционной ассамблеи (КА) Марина Ставнийчук в интервью Коммерсанту.

Так, на вопрос о том когда завершится внесение изменений в Конституцию Ставнийчук ответила, что работа планируется на один-два года.

«Однако имейте в виду: не исключено, что мы будем готовить не один целостный проект изменений в Конституцию, а пакет проектов. Я ожидаю, что будет два этапа и два законопроекта», - уточнила она.

Ставнийчук рассчитывает, что при достаточной поддержке весь конституционный процесс должен закончиться до президентских выборов 2015 года. Первый же законопроект может появиться уже осенью этого года.

На первом этапе, по словам секретаря КА, Президент определил два приоритета — конституционное урегулирование системы правосудия и реформирование местного самоуправления.

«Остальное, вероятно, будет рассмотрено в ходе второго этапа», - сказала Ставнийчук, добавив, что Янукович не собирается особо вмешиваться в работу органа. «Инициативы будут поступать только "снизу", от членов КА, при этом по каждому пункту будущего законопроекта решение будет приниматься двумя третями голосов» - добавила она.

Согласно действующей Конституции, при внесении изменений в раздел I (общие принципы), III (выборы, референдум) и XIII (порядок внесения изменений в Конституцию) обязателен референдум. Ставнийчук думает, что его, очевидно, проведут.

«Я четко осознаю, что есть необходимость усовершенствования и первого, и третьего разделов, так что, очевидно, будет референдум по внесению изменений в Конституцию» - сказала секретарь КА.