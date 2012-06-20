Оппозиционеры говорят, что Янукович обойдется и без них

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня с трибуны Верховной Рады заявил заместитель председателя ВР, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко.

«Мы, представители объединенной оппозиции - фракции «БЮТ-Батькивщина» и «Наша Украина – Народная самооборона» - заявляем о том, что не собирались и не собираемся принимать участия в так называемой Конституционной ассамблее», - сказал он.

Н.Томенко отметил, в Конституционную ассамблею людей должны избирать, а не назначать из Администрации Президента.

Как заявил вице-спикер, Президент Виктор Янукович хочет изменить Конституцию, поскольку прекрасно понимает, что у него нет шансов быть избранным на второй срок.

По мнению Н.Томенко, Президент будет пытаться внести такие изменения в Конституцию, которые бы позволили ему во второй раз стать главой государства.

«Мы, представители оппозиции, всегда защищали конституционное право парламента изменять Конституцию. Поэтому позиция наших двух фракций очень проста – мы за европейскую, демократическую украинскую Конституцию, которую изменять должен парламент», - сказал Н.Томенко.

Как известно, сегодня в 15.00 с участием Президента Украины Виктора Януковича начнется первое заседание Конституционной ассамблеи.