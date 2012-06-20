Парламент направил в КС законопроект оппозиции об отмене неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 389 народных депутатов из 428 зарегистрированных в сессионном зале.

Направление в КС проекта закона, внесенного заместителем председателя ВР, одним из лидеров партии «Батькивщина» Николаем Томенко, поддержали 173 члена фракции Партии регионов, 99 депутатов от "БЮТ-Батькивщины", 51 член фракции НУ-НС, 25 коммунистов, 20 депутатов от Народной партии, 8 членов группы «Реформы ради будущего», а также 13 внефракционных депутатов.

Законопроектом предлагается изъять из Конституции те статьи, которые обеспечивают неприкосновенность не только народных депутатов, а также Президента Украины и судей всех уровней.