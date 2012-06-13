Янукович - чиновникам: Каждый ваш шаг должен быть понятен людям
16:42, 13 июня 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что власть в постоянном диалоге с общественностью должна информировать людей о своей работе и разъяснять принятые решения.
Янукович встретился с кандидатами на должности глав районных госадминистраций
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.«Побольше встречайтесь с людьми, сотрудничайте со СМИ, чтобы каждый ваш шаг для людей был понятным», - сказал он во время встречи с кандидатами на должности глав районных госадминистраций.
В.Янукович также обратил внимание на важность личного приема граждан.
«Вы должны знать людей, которым нужна ваша помощь. Это, прежде всего, бедные и многодетные семьи, требующие особого внимания», - сказал В.Янукович.
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