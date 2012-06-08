Адвокат передаст заявление Тимошенко в прокуратуру, суд и Нафтогаз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, где проходит курс реабилитации Ю.Тимошенко, заявил ее адвокат, народный депутат Украины Сергей Власенко.

Он продемонстрировал подписанное Ю.Тимошенко заявление, в котором экс-премьер требует рассматривать кассационную жалобу по газовому делу в ее отсутствие.

По словам С.Власенко, заявление будет передано в Генеральную прокуратуру Украины, Высший специализированный суд Украины, НАК «Нафтогаз Украины» и т. п.

По мнению С.Власенко, дело безосновательно было перенесено на более чем месяц с тем, чтобы затянуть рассмотрение жалобы Ю.Тимошенко в Европейском суде по правам человека. «С сегодняшнего дня мы начали кампанию относительно противодействия искусственному затягиванию кассационной жалобы по газовому делу», - подчеркнул С.Власенко.