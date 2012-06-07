Минздрав: Тимошенко в который раз отказалась сдать кровь на анализ

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая находится на лечении в Центральной клинической больнице № 5 «Укрзализныци» в Харькове, в очередной раз отказалась сдать кровь на анализ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Во время планового осмотра 6 июня Ю.Тимошенко врачами во главе со специалистом немецкой клиники «Шарите» ей было предложено сдать кровь на анализ. Согласно протоколу этой процедуры и в случае согласия пациентки сдать кровь, врачи должны были сделать забор, одну пробу из которого передать немецкой стороне, вторую - оставить в Украине, третья проба является контрольной.

«Тимошенко Ю.В. отказалась от сдачи анализов крови, о чем был составлен соответствующий акт, подписанный специалистом немецкой клиники «Шарите» и украинскими врачами, которые осуществляли осмотр», - сказано в сообщении пресс-службы Минздрава.

Как сообщал УНИАН, 10 мая вице-премьер, министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева заявила, что Ю.Тимошенко отказывается сдавать кровь на анализы.

В тот же день первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью интернет-изданию EurActiv не исключил, что Ю.Тимошенко не соглашается сдавать анализ крови, чтобы в ее организме не обнаружили "определенную субстанцию".

Защитник экс-премьера Сергей Власенко опроверг эти заявления об отказе Ю.Тимошенко сдавать кровь.

21 мая врач берлинской клиники «Шарите» Анетт Райсгауэр заявила, что лечение экс-премьера возможно без проведения анализа его крови.

Сегодня, 7 июня, С.Власенко отметил, что Ю.Тимошенко настаивает на проведении расширенного анализа крови, который должны сделать медики клиники «Шарите», которые ее лечат.