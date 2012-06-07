Комитет защиты Украины видит угрозу гражданской войны

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении членов Комитета защиты Украины к украинцам.

«По приказу Виктора Януковича под председательством Владимира Литвина 5 июня этого года Верховная Рада Украины при поддержке депутатов из Партии регионов, КПУ и «тушек» приняла в первом чтении проект закона «О принципах государственной языковой политики», авторами которого являются новейшие русификаторы Украины депутаты Колесниченко и Кивалов. Законопроект направлен против конституционного статуса украинского языка как единого государственного», - говорится в обращении.

По убеждению Комитета защиты Украины, «это означает, что процесс ликвидации украинской государственности, начатый «харьковским соглашением» о передаче России украинской территории до 2042 г. для базирования российского Черноморского флота, развивается и приобретает смертоносную угрозу для нашей политической самостоятельности. Виктор Янукович и его клика теперь планируют отдать России территорию нашего языка, духовности, национальной самобытности».

Члены комитета напомнили, что русский язык в Украине никто не презирает, не унижает, не запрещает. «Кому нужна государственность русского языка в Украине? Виктору Януковичу, Дмитрию Табачнику как самым верным прислужникам строителей «Русского мира» и еще чиновникам, неспособным выучить язык титульной нации, среди которой они живут», - считают авторы документа.

По их убеждению, закон «О принципах государственной языковой политики» в случае принятия и подписания открывает путь к серьезным конфликтам – вплоть до гражданской войны и развала государства.

Члены Комитета защиты Украины отмечают, что им трудно понять, почему оппозиционные депутаты, которые несколько дней тому назад отбили угрозу принятия Верховной Радой этого закона, 5 июня не сумели организовать надлежащего сопротивления. «Но сейчас мы не должны искать виновных. Пора объединиться всем против коварного врага! Лидерам оппозиционных партий необходимо сделать все, чтобы этот антиукраинский закон был навсегда отклонен. Всем оппозиционным партиям пора заявить, что они пойдут на выборы в октябре этого года вместе. Одобрение Верховной Радой этого предательского закона могло произойти и произошло потому, что оппозиционеры разъединены», - считают авторы заявления.

Члены Комитета защиты Украины призывают украинцев не быть равнодушными и защищать свои права, человеческое достоинство, родной язык.

Как сообщал УНИАН, 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

В оппозиции пообещали, что не допустят принятия этого языкового законопроекта в целом.

Лидеры оппозиционных партий объявили массовое бессрочное пикетирование Верховной Рады в поддержку украинского языка.

Возле ВР 5 июня состоялся многотысячный митинг как противников, так и сторонников этого законопроекта. Когда представители оппозиции попыталась прорваться через ограждение к ВР - «беркутовцы» применили против них слезоточивый газ.