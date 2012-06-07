Томенко добавил Табачнику «титулов»: не только украинофоб, но и коррупционер
Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко обвиняет Министерство образования и науки в использовании коррупционной схемы при реализации государственной программы печати учебников.
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«Вопреки действующему законодательству на рынок печати учебников была заведена посредническая структура, которая этим никогда не занималась, не имеет производственных мощностей, – так называемая «Бытэлектротехника» ("Побутелектротехніка") с таким тайным названием, и издательства вынуждали заключать соглашение с этой структурой», - сказал Н.Томенко.
При этом вице-спикер сослался на документ, полученный им из Государственной финансовой инспекции в ответ на его депутатский запрос. «Если год назад мы говорили, что во главе министерства - антиукраинец, то сегодня можем сказать, что и коррупционер. Но печальнее, что этот коррупционер и антиукраинец устраивает и Президента, и правительство», - подчеркнул он.
По словам Н.Томенко, привлечение посреднической структуры к процессу изготовления учебников приводит к существенному подорожанию каждого отдельного учебника.