СМИ: ПР потратит 400 млн государственных гривен на своих агитаторов (документ)

В распоряжение общественного движения «Спільна Справа», которое осуществляет независимый мониторинг предвыборной ситуации в Украине, попала копия письма за подписью вице-премьера Сергея Тигипко, адресованого государственным администрациям.

В документе говорится о целевой дотации местным бюджетам для дополнительного привлечения с 1 июня в структуры социальных служб 12 тысяч временных социальных работников. Основная задача новобранцев «предоставление социальных услуг самым уязвимым категориям населения».

По информации, которую «Спільна Справа» получила от собственного источника в Кабинете министров, таким образом Партия регионов планирует оплачивать работу своих агитаторов, которые будут работать по технологии «от-двери-до-двери». На это указывает не только период, на который набираются работники, но и то, что они не получат статус государственных служащих.

На финансирование проекта из государственного бюджета потратят около 400 млн. грн.