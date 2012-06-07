Политолог: закон о языке выгоден и власти, и оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение на пресс-конференции выразил политический эксперт, председатель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Он отметил, что законопроект о языке одинаково выгоден власти и оппозиции – чтобы привлечь избирателей. Однако, по его убеждению, радикализация языкового вопроса принесет партии власти больше вреда, чем положительных результатов. Ведь, в частности, таким образом они утратят поддержку центра, севера и запада Украины.

А.Золотарев отметил, что принятие этого закона – признак того, что Партия регионов сознательно идет на радикализацию избирательной кампании. «Это мое опасение - эта радикализация не закончится только языковым вопросом», - сказал он.

В свою очередь, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отметил, что этот законопроект фактически является законом против распространения украинского языка. «Мы единственные в мире такое могли сделать», - сказал он.

По мнению В.Балы, этот закон разделяет Украину на «тринадцать против четырнадцати», соответственно, избирательная кампания будет крутиться вокруг «добра и зла».

Также он отметил, что в языковом вопросе возможно теперь и религиозное противостояние, поскольку Киевский патриархат пользуется украинским языком, а Московский – русским.

«Когда эти два момента наложатся, фактически, останется только землю делить для того, чтобы началась гражданская война», - сказал В.Бала.

Он также подчеркнул, что разгон милицией противников принятия соответствующего законопроекта 5 июня негативно отразится на имидже Украине, особенно, перед Евро-2012.

***

Как сообщал УНИАН, 5 июня в ВР был принят в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

В оппозиции пообещали, что не допустят принятия этого языкового законопроекта в целом.

Лидеры оппозиционных партий объявили массовое бессрочное пикетирование Верховной Рады в поддержку украинского языка.

Возле ВР 5 июня состоялся многотысячный митинг как противников, так и сторонников этого законопроекта. Когда представители оппозиции попыталась прорваться через ограждение к ВР - «беркутовцы» применили против них слезоточивый газ.