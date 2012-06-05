Азарова осенило: Развязку у моста Патона надо оснастить дорожными указателями
14:52, 05 июня 2012Политика
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Новую транспортную развязку в районе моста Патона в Киеве необходимо оснастить дорожными указателями для облегчения ориентации водителей, считает премьер-министр Украины Николай Азаров.
|Азаров считает, что развязка должна быть оснащена хорошими дорожными указателями
«Эта развязка должна быть оснащена хорошими дорожными указателями. Заранее, на удалении за километр, а может даже и больше, должны быть установлены хорошие знаки, которые позволят сориентироваться в этой развязке. И перед въездом должны быть четкие указатели», - заявил Н.Азаров.
Он также отметил, что новая развязка облегчила движение транспорта в районе моста Патона.
И сейчас, отметил Н.Азаров, необходимо решить проблему на просп. Дружбы Народов, где в результате увеличения количества транспорта в «часы пик» увеличились пробки.
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