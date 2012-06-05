Азарова осенило: Развязку у моста Патона надо оснастить дорожными указателями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил после ознакомления с движением по развязке.

«Эта развязка должна быть оснащена хорошими дорожными указателями. Заранее, на удалении за километр, а может даже и больше, должны быть установлены хорошие знаки, которые позволят сориентироваться в этой развязке. И перед въездом должны быть четкие указатели», - заявил Н.Азаров.

Он также отметил, что новая развязка облегчила движение транспорта в районе моста Патона.

И сейчас, отметил Н.Азаров, необходимо решить проблему на просп. Дружбы Народов, где в результате увеличения количества транспорта в «часы пик» увеличились пробки.