Регионалы уже оккупировали трибуну и президиум ВР
09:24, 05 июня 2012Политика
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ВР сегодня планирует продолжить рассмотрение законопроекта об основах государственной языковой политики, инициаторами которого являются нардепы от ПР Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.
Оппозиционеры на свои рабочие места еще не пришли
Как передает корреспондент УНИАН, в 9.00 у председателя ВР Владимир Литвина начался Согласительный совет без участия прессы.
Народные депутаты от оппозиционных сил пока на свои рабочие места не пришли.
Сейчас в президиуме ВР находятся около 15 членов фракции Партии регионов, а возле трибуны и в самом сессионном зале - около 30 депутатов. Представители фракции Партии регионов с утра дежурят в президиуме и возле трибуны ВР, чтобы помешать оппозиции заблокировать работу парламента.
К забору, ограждающему здание Верховной Рады, правоохранители подпускают только сторонников Партии регионов и даже разрешили им смонтировать сцену.
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