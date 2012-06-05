Регионалы уже оккупировали трибуну и президиум ВР

Как передает корреспондент УНИАН, в 9.00 у председателя ВР Владимир Литвина начался Согласительный совет без участия прессы.

Народные депутаты от оппозиционных сил пока на свои рабочие места не пришли.

Сейчас в президиуме ВР находятся около 15 членов фракции Партии регионов, а возле трибуны и в самом сессионном зале - около 30 депутатов. Представители фракции Партии регионов с утра дежурят в президиуме и возле трибуны ВР, чтобы помешать оппозиции заблокировать работу парламента.

К забору, ограждающему здание Верховной Рады, правоохранители подпускают только сторонников Партии регионов и даже разрешили им смонтировать сцену.