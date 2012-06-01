Тимошенко велела отсекать "засланных" с Банковой

Как передает корреспондент УНИАН, надежду на это высказал первый заместитель руководителя ВО «Батькивщина» Александр Турчинов на брифинге в Харькове после встречи с лидером «Батькивщины», экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.

«Я думаю, что в ближайшее время мы зафиксируем, что объединительный процесс продолжен, мы зафиксируем уже полный состав объединенной оппозиции и, я надеюсь, что это будет буквально в течение нескольких недель», - сказал А.Турчинов.

Он подчеркнул, что во время встречи Ю.Тимошенко поставила задачу объединить все оппозиционные силы. «Не включаются в этот список те политические силы, которые работают по указанию Администрации Президента и преследуют цель расколоть оппозиционные силы», - отметил А.Турчинов.

По его словам, Ю.Тимошенко считает, что «все реальные лидеры оппозиционных сил должны идти одной командой как по мажоритарным округам, так и что касается избирательного списка».

А.Турчинов отметил, что консультации ведутся и с ВО «Свобода».

«Со «Свободой» ведутся консультации по согласованию всех кандидатов по мажоритарным округам. В то же время не снят вопрос об объединении в единую политическую команду», - сказал А.Турчинов.