В ПР удивляются, почему оппозиция еще не поливает грязью Евросуд

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«Чего же они не кричат, что Европейский суд вынес такое решение под влиянием Банковой? Потому что сумасшедшие доходят и до такого абсурда», - сказал он.

«Все истерические заявления бывшей главы правительства и ее сторонников, что, мол, нет в Украине квалифицированных врачей, надлежащего медицинского обслуживания, были полностью опровергнуты Европейским судом по правам человека», - отметил В.Олийнык.

Он также обратил внимание на то, что до сих пор Ю.Тимошенко официально не обнародовала требование вывезти ее на лечение в Германию. И о наличии у нее такого стремления стало известно только из решения евросуда по правам человека.

При этом В.Олийнык возмущен тем, что «политик такого уровня на весь мир заявила, что в Украине нет совестливых врачей - и государственных, и тех, кто имеет частную практику. Она заявила, что, по сути, здесь нет людей, которым можно доверять».

Как сообщал УНИАН, 30 мая с.г. Европейский суд по правам человека одобрил решение отменить предварительные меры в рамках правила 39 Регламента суда в отношении украинского правительства по делу бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко.

Этим решением, в частности, отменяется требование к украинскому правительству, установленное 15 марта этого года, об обеспечении адекватного медицинского лечения Ю.Тимошенко в надлежащем медицинском заведении. Согласно сообщению пресс-службы суда, суд пришел к заключению, что украинское правительство приняло необходимые меры.

Вместе с тем, суд отказал Ю.Тимошенко в ее иске от 25 апреля этого года, в котором она просила суд требовать от украинского правительства разрешить лечение Ю.Тимошенко в госпитале “Шарите” в Германии.

Ю.Тимошенко обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека 10 августа 2011 года. В своем обращении она, в частности, жаловалась на политически мотивированный характер ее уголовного преследования и задержания, отсутствие судебного пересмотра решения относительно ее содержания под стражей в Лукьяновском СИЗО, и на неадекватные условия содержания и отсутствие медицинской помощи.

21 мая этого года украинское правительство формально обратилось в Евросуд по правам человека с просьбой отменить временные меры в связи с тем, что Ю.Тимошенко была переведена в Центральный клинический госпиталь “Укрзализницы”. Суд принял во внимание то, что Ю.Тимошенко получает лечение под наблюдением внешнего невропатолога, и решил отменить предварительные меры.

Вместе с тем, суд попросил правительство Украины предоставить дополнительную информацию относительно приемлемости и содержания дела, в том числе, о применении силы против Ю.Тимошенко во время ее перевозки в госпиталь вечером 20 апреля и о постоянном надзоре за ней.