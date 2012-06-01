В НОК Германии призвали во время Евро навестить политзаключенных

Об этом он заявил в комментарие для немецких СМИ, пишет Тиждень.

«Визит с переговорами и четким выражением мыслей - также четкий сигнал», - сказал Феспером.

Он выразил удивление, что политики, которые сейчас высказываются за бойкот Евро в Украине, «в последние годы работали на интеграцию Украины в ЕС, не поднимая таких вопросов». По его словам, спорт никогда не был аполитичным. По его мнению, Евро ставит нарушения прав человека в центр внимания общественности. А то, что чемпионат проходит в Украине, направляет европейскую общественность в страну.

«То, что происходит сейчас с нарушением прав человека, не первое такое событие перед началом чемпионата», - отметил чиновник.

«От спорта требуют слишком много, когда пытаются его превратить в инструмент для решения вопросов, политика самостоятельно не может решить», - добавил Феспером.