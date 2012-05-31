Судья КС: Хотели сыграть на том, чтобы кто-то не трогал Харьковские соглашения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Стрижак заявил сегодня во время пресс-конференции.

Он подчеркнул, что те изменения, которые были внесены в регламент ВР, были вызваны желанием в какой-то момент «несколько подправить Конституцию». Он отметил, что во время принятия соответствующих изменений к регламенту не было озвучено ни одно правовое обоснование, а только были эмоциональные и политические заявления. «Пытались сыграть на том, чтобы кто-то не дай Бог не трогал некоторые соглашения и не внес законопроект о денонсации международных договоров», - сказал А.Стрижак, добавив, что речь идет, в первую очередь, о так называемых харьковских соглашениях.

Судья КС напомнил, что Конституция четко относит народных депутатов к категориям лиц, которые имеют право предлагать законопроекты, и поэтому, если кто-то хочет лишить их такого права, нужно вносить изменения в саму Конституцию.

«Поэтому Конституционный Суд и не мог ничего другого сделать, как признать данный закон неконституционным», - сказал судья КС.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать после такого решения КС законопроектов о денонсации харьковских соглашений, А.Стрижак напомнил, что решение все равно должна принимать Верховная Рада минимум 226 голосами и поэтому ничего не зависит особо от инициаторов законопроектов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, Конституционный Суд обнародовал решение по конституционному представлению 47 народных депутатов, в котором признал неконституционным лишение Верховной Рады права вносить законопроекты о денонсации международных соглашений.

11 января текущего года Верховная Рада внесла изменения в Регламент ВР, по которым народные депутаты не имеют права вносить на рассмотрение парламента законопроекты о денонсации международных договоров. Предусматривалось, что это право должны иметь лишь Президент и Кабинет министров.

КС указал, что, в соответствии со статьей 93 Конституции, право законодательной инициативы имеют Президент, народные депутаты, Кабинет министров и Национальный банк.

«Конституция Украины не содержит положений, которые исключали бы возможность народных депутатов Украины вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о ратификации и денонсации международных договоров», - говорится в мотивировочной части решения суда.

Именно поэтому КС признал неконституционной ч. 1 ст. 202 Регламента ВР в редакции Закона «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины» от 11 января 2012 года. Это положение утрачивает силу. Решение КС является окончательным и не может быть обжаловано.