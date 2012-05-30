На Международную конференцию в Киев съедутся налоговики из всего мира

31 мая и 1 июня 2012 года в г. Ирпень (Киевская область) состоится Международная конференция на тему «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями».

Для взаимного обмена опытом в Украину приедут представители налоговых/фискальных полиций из Бельгии, Великобритании, Грузии, Эстонии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши и других стран. Также конференцию посетят представители Европола.

Основная цель конференции – определение единого подхода к формированию современной системы противодействия экономической преступности.

Мероприятие состоится в конференц-комплексе Национального университета ГНС Украины.

31 мая в 9:00 запланировано проведение пресс-конференции первого заместителя председателя ГНС Украины – начальника налоговой милиции Андрея Головача при участии руководства налоговой милиции ГНС Украины и руководителей налоговых полиций других стран.

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