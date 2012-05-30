Оппозиция будет проводить футбольным фанам политинформацию на Крещатике

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в комментарии журналистам народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Юрий Одарченко в ходе митинга по поводу 300 дней с момента ареста Ю.Тимошенко.

«Мы сейчас свою работу построили так, чтобы мы могли объяснить гостям Украины о том, что здесь происходит», - сказал он.

В то же время, по словам Ю.Одарченко, на территорию палаточного городка заходит большое количество иностранцев, которые интересуются судьбой Ю.Тимошенко и оппозиции.

Как сообщал УНИАН, палаточный городок сторонников Ю.Тимошенко был развернут в день ареста экс-премьера 5 августа 2011 года.