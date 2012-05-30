Оппозиция будет проводить футбольным фанам политинформацию на Крещатике
15:17, 30 мая 2012Политика
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Палаточный городок оппозиции на Крещатике, где собираются сторонники заключенной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, несмотря на размещение рядом с фан-зоной Евро-2012, не будет сворачиваться.
Оппозиция креативно объяснит иностранцам, что происходит в Украине. На фото - плакат из палаточного городка
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в комментарии журналистам народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Юрий Одарченко в ходе митинга по поводу 300 дней с момента ареста Ю.Тимошенко.
«Мы сейчас свою работу построили так, чтобы мы могли объяснить гостям Украины о том, что здесь происходит», - сказал он.
В то же время, по словам Ю.Одарченко, на территорию палаточного городка заходит большое количество иностранцев, которые интересуются судьбой Ю.Тимошенко и оппозиции.
Как сообщал УНИАН, палаточный городок сторонников Ю.Тимошенко был развернут в день ареста экс-премьера 5 августа 2011 года.
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