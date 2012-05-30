Депутат: разговорами о подкупе оппозиция оправдывает свое будущее поражение

Об этом говорится в его заявлении, переданном УНИАН пресс-службой ПР.

«Власть заинтересована в том, чтобы выборы состоялись прозрачно, честно и демократически. Это серьезный экзамен перед Европой и украинским обществом. В отличие от оппозиции, власть несет ответственность перед избирателями и мировым сообществом», - отметил В.Олейник.

По его словам, заявления оппозиции о якобы существующих намерениях Партии регионов относительно возможного подкупа избирателей направлены исключительно на то, чтобы оправдать будущее поражение на парламентских выборах. При этом депутат отметил, что власть намерена выиграть на будущих парламентских выборах честно и демократически. То есть, чтобы общество самый сделало свой выбор, добавил он.