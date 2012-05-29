Евгения Тимошенко: даже семейное горе власть использует для мести

Об этом сообщает сайт Ю.Тимошенко.

"Даже семейное горе власть использует для мести маме. Иначе это нельзя объяснить", - сказала Е.Тимошенко.

По ее убеждению, отказ в удовлетворении заявления Ю.Тимошенко с просьбой о срочном выезде в связи со смертью ее свекра Геннадия Тимошенко необоснован и циничен.

Дочь экс-премьера напомнила, что Ю.Тимошенко обратилась с заявлениями к начальнику Качановской исправительной колонии и прокурору Харьковской области с просьбой о срочном выезде 25 мая в связи с исключительными обстоятельствами. "Но пенитенциарная служба продолжает манипулировать нормами закона в свою пользу, объясняя, что похороны моего дедушки не являются основанием для выезда, и вызывающе демонстрируют свою "широкую натуру", рассказывая, что в порядке исключения маме предоставили возможность выразить соболезнования родным по телефону, хотя это право гарантировано законом", - отметила она.

Е.Тимошенко добавила, что ее мама во второй раз обратилась с заявлением к прокурору Харьковской области с просьбой разрешить ей кратковременный выезд за пределы колонии, чтобы поддержать семью своего мужа Александра после смерти его отца. "Это право предусмотрено статьей 111 Уголовно-исполнительного кодекса Украины. Какому-либо осужденному, а не только маме, закон гарантирует возможность выехать за пределы колонии на срок не более семи суток в связи с такими исключительными личными обстоятельствами, как смерть близкого человека", - отметила она.

В то же время дочь Ю.Тимошенко поблагодарила всех, кто в эти дни выразил поддержку и соболезнования их семье.

Как сообщал УНИАН, Г.Тимошенко умер 24 мая ночью в результате тяжелой болезни. Руководитель Качановской колонии Харькова Иван Первушкин не дал Ю.Тимошенко разрешения съездить в Днепропетровск на похороны. 25 мая в Днепропетровске состоялись гражданская панихида и похороны Г.Тимошенко.