Колесниченко уверен, что закон о языках проголосуют через неделю
Народный депутат Вадим Колесниченко заявляет о «реальной угрозе» для западноукраинских депутатов, намеренных голосовать за его законопроект.
|Колесниченко объяснил нюансы регламента
Конфликт, разгоревшийся в парламентеиз-за языкового вопроса, Колесниченко видит как «противостояние между парламентским большинством и группировкой национал-фашистов украинской окраски, которые не желают ничего другого, кроме насильственной украинизации страны и ограничения прав тех людей, которые не согласны с их идеологией».
Вадим Колесниченко в интервью заявил также о реальной угрозе для западноукраинских депутатов, намеренных голосовать за его законопроект. «Им прямым текстом говорят, что если они проголосуют «за», то их семьи ждет физическая расправа. Особенно после заявления Тимошенко о том, что «у них руки длинные, найдут и накажут тех, кто проголосует за проект».
Комментируя обвинения профессора Йельского университета Тимоти Снайдерав нарушении авторских прав, народный депутат сказал:
«Тимоти Снайдер претензий ко мне не имеет. Мы обращались к нему с просьбой разрешить использовать его статью в книге. Отказа мы не получили. Почему-то претензии пришли не ко мне, а в адрес одного интернет-ресурса. Если человек жалуется на кого-то, то он обращается к обидчику по месту его проживания или работы, а не пишет жалобу на заборе. Меня интересует, как это американский профессор может определить точность перевода его цитат на русский? Он историк или филолог? Я разговаривал с нашими переводчиками, они уверяют, что перевод правильный. И потом, разве мы исказили материал? Мы буква в букву напечатали то, что было в открытом доступе».