Колесниченко уверен, что закон о языках проголосуют через неделю

Закон о языках проголосуют через неделю. Об этом в интервью газете «Известия в Украине» заявил один из авторов скандального законопроекта Вадим Колесниченко. Ссылаясь на регламент ВР, народный депутат утверждает, что парламент не сможет голосовать за другие проекты до тех пор, пока не будет завершено рассмотрение языкового вопроса. «Через неделю работы в округах мы вернемся к этому вопросу. Ведь по регламенту, если не закончено рассмотрение одного вопроса, мы не имеем права переходить к другому». – сказал он.

Конфликт, разгоревшийся в парламентеиз-за языкового вопроса, Колесниченко видит как «противостояние между парламентским большинством и группировкой национал-фашистов украинской окраски, которые не желают ничего другого, кроме насильственной украинизации страны и ограничения прав тех людей, которые не согласны с их идеологией».

Вадим Колесниченко в интервью заявил также о реальной угрозе для западноукраинских депутатов, намеренных голосовать за его законопроект. «Им прямым текстом говорят, что если они проголосуют «за», то их семьи ждет физическая расправа. Особенно после заявления Тимошенко о том, что «у них руки длинные, найдут и накажут тех, кто проголосует за проект».

Комментируя обвинения профессора Йельского университета Тимоти Снайдерав нарушении авторских прав, народный депутат сказал:

«Тимоти Снайдер претензий ко мне не имеет. Мы обращались к нему с просьбой разрешить использовать его статью в книге. Отказа мы не получили. Почему-то претензии пришли не ко мне, а в адрес одного интернет-ресурса. Если человек жалуется на кого-то, то он обращается к обидчику по месту его проживания или работы, а не пишет жалобу на заборе. Меня интересует, как это американский профессор может определить точность перевода его цитат на русский? Он историк или филолог? Я разговаривал с нашими переводчиками, они уверяют, что перевод правильный. И потом, разве мы исказили материал? Мы буква в букву напечатали то, что было в открытом доступе».