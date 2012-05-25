Колесниченко говорит, что ему угрожали распятием на березе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу того, почему он первым ударил народного депутата Украины Ивана Стойко и тем самым способствовал эскалации конфликта, В.Колесниченко сказал, что «пять физических недомерков, пытаясь создать видимость драки, заглядывая в глаза, просили об одном – ударь меня, чтобы с меня полилась кровь, чтобы я прошел в проходную часть списка».

В.Колесниченко подчеркнул, что главное ни эти действия оппозиции, а то, что рядом были народные депутаты, которые говорили: «Ты труп, тебе осталось жить два дня. Мы тебя распнем на березе». «Эти защитники украинского языка говорили на прекрасном русском языке», - подчеркнул он. При этом добавил, что «мы видим всплеск зарождающегося в Украине или родившегося национал-фашизма». По его словам, «когда аргументов нет, то в ход вступает сила».

На несколько уточняющих вопросов, что все-таки ни его первого начали бить, а он первый ударил, В.Колесниченко ответил, что начала эскалацию конфликта фракция «БЮТ-Батьківщина», которая заблокировала трибуну и хотела пробраться в президиум.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Верховной Раде произошла драка между представителями фракций Партии регионов и "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС, которые протестовали против языкового законопроекта «регионалов».

В частности, с рассеченной головой был госпитализирован в больницу депутат Н.Петрук, а одному из авторов законопроекта В.Колесниченко порвали рубашку.