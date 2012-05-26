Профессор Йельского Университета обвинил Колесниченко в плагиате

Об этом говорится в официальном заявлении Т.Снайдера, переданном УНИАН.

В частности, господин Снайдер отметил: «С удивлением узнал, что моя статья из блога в «New York Review of Books» была перепечатана в сборнике «ОУН и УПА: исследования о создании «исторических» мифов» (Киев, 2012). Обычно, я не против перепечатки своих материалов на другие языки – но при одном условии: соблюдения авторских прав».

Профессор Йельского университета отмечает, что до сих пор все его украиноязычные публикации – статьи в журнале «Критика» и две книги в издательстве «Грани-Т» – придерживались этого правила. Но «оно было грубо нарушено в случае названного выше сборника. Издатели этой книги – Международный антифашистский фронт и Международный благотворительный фонд «Дніпро-Січ (его сопредседателем является Вадим Колесниченко) » - обращались ко мне за разрешением на перепечатку этого материала, но я им отказал».

Поэтому, по мнению Т.Снайдера, появление этого материала в упомянутом сборнике не может квалифицироваться иначе, как грубое нарушение его авторских прав. Кроме того, отмечает профессор, «они дважды ввели в заблуждение потенциальных читателей: во-первых, назвав мой материал «научной статьей» (в действительности, это является записью в блоге, которая имеет свои правила и жанр, отличающийся от академической публикации), во-вторых, перекрутив последовательно на протяжении всей книги мою фамилию («Шнайдер» вместо Снайдер)».

Т.Снайдер подчеркнул, что Украина сейчас переживает не лучшие времена и как никогда нуждается в соблюдении правил цивилизованного поведения. «Это касается, в частности, такого чувствительного и взрывоопасного участка, как историческая память и историческая политика. Поведение издателей сборника «ОУН и УПА» не является образцом ни цивилизованности, ни чуткости. Оно наносит вред не только лично мне, но и самой Украине и ее образу во всем мире», - отметил профессор Йельского университета.

В своем заявлении он требует от издательства – и лично от народного депутата В.Колесниченко, сопредседателя Международного антифашистского фронта и автора предисловия к этому сборнику – публично извиниться за нарушение его авторских прав, а также снять эту книгу с Интернета и уничтожить все ее бумажные копии.

В противоположном случае Т.Снайдер считает возможным рассматривать варианты защиты своих прав с помощью юридических средств.