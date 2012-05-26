Однопартийцы Литвина поддерживают роспуск Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы заявил в интервью Ровенской облгостелерадиокомпании, комментируя драку в парламенте по поводу обсуждения законопроекта об основах языковой политики в государстве.

«Если в Верховной Раде затрагиваются вопросы, которые раскалывают Украину, провоцируют вражду среди граждан, если народный депутат, не гнушаясь никакими средствами, работает только ради очередного переизбрания на своем округе, а не думает об интересах всего государства, такая Верховная Рада не нужна, ее нужно немедленно разогнать», - сказал Н.Шершун.

Как известно, после драки в Верховной Раде по поводу языкового вопроса о возможности ее самороспуска высказался и спикер парламента, председатель Народной Партии Владимир Литвин.