Однопартийцы Литвина поддерживают роспуск Верховной Рады
Народный депутат Украины Николай Шершун считает, что нынешнюю Верховную Раду нужно разогнать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы заявил в интервью Ровенской облгостелерадиокомпании, комментируя драку в парламенте по поводу обсуждения законопроекта об основах языковой политики в государстве.
«Если в Верховной Раде затрагиваются вопросы, которые раскалывают Украину, провоцируют вражду среди граждан, если народный депутат, не гнушаясь никакими средствами, работает только ради очередного переизбрания на своем округе, а не думает об интересах всего государства, такая Верховная Рада не нужна, ее нужно немедленно разогнать», - сказал Н.Шершун.
Как известно, после драки в Верховной Раде по поводу языкового вопроса о возможности ее самороспуска высказался и спикер парламента, председатель Народной Партии Владимир Литвин.