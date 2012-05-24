Милиция пыталась задержать общественных активистов на Банковой
18:33, 24 мая 2012Политика
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Милиция попыталась задержать общественных активистов, которые принесли к АП обращение о нецелесообразности принятия «языкового» законопроекта.
|Активисты решили обратиться к Януковичу
Как передает корреспондент УНИАН, по словам сотрудников милиции, они расценили приход группы активистов к АП как неанонсированную общественную акцию, поэтому предприняли попытку их задержания.
По словам активистки общественного движения «Отпор», «Янукович дал личное указание Партии регионов проголосовать за языковой законопроект. Именно поэтому мы приняли решение принести наше обращение непосредственно к Администрации Президента».
На данный момент общественные активисты, зарегистрировав свое обращение в АП, покинули территорию.
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