Милиция пыталась задержать общественных активистов на Банковой

Только что работниками милиции была предпринята попытка задержать группу активистов, которые принесли к Администрации Президента обращение на имя Президента Украины Виктора Януковича по поводу нецелесообразности принятия законопроекта о принципах государственной языковой политики, авторами которого являются представители Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам сотрудников милиции, они расценили приход группы активистов к АП как неанонсированную общественную акцию, поэтому предприняли попытку их задержания.

По словам активистки общественного движения «Отпор», «Янукович дал личное указание Партии регионов проголосовать за языковой законопроект. Именно поэтому мы приняли решение принести наше обращение непосредственно к Администрации Президента».

На данный момент общественные активисты, зарегистрировав свое обращение в АП, покинули территорию.