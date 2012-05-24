Об этом заявил народный депутат Украины, лидер «Фронта Змін» Арсений Яценюк на пресс-конференции в Донецке, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

А.Яценюк отметил, что инициирование вопроса о втором государственном языке имеет единственную цель – отвлечь внимание от наиболее важных социальных вопросов.

По его словам, Партия регионов понимает, что проигрывает выборы, и «из-за этого подняли вопрос, которому уже 20 лет – закон о языках».

«Это задача ПР, которую она выполняет для мобилизации своего избирателя, но это может привести к уничтожению Украины из-за невероятных противоречий в и так слабом государстве», - подчеркнул А.Яценюк.

«Моя позиция категорическая и безоговорочная – это влечет за собой раскол страны», - заявил он. А.Яценюк напомнил, что в программе Объединенной оппозиции языковой вопрос раскрыт в тезисе «Знай английский, как украинский»: Объединенная оппозиция предлагает ввести специальные программы, которые помогут детям знать английский на уровне с родным языком.

А.Яценюк убежден, что необходимость изучения русского языка бесспорна. «Но использовать тему языка как инструмент предвыборной борьбы и уничтожения государства как такового никому не позволено. Мы будем делать все, чтобы этот закон не прошел в парламенте», - заявил он и отметил, что «мы не имеем права обманывать избирателей». «Нельзя приехать в Донецк или Крым и говорить одно, а затем поехать во Львов или Ивано-Франковск и говорить другое. Это моя принципиальная позиция. Конституция в части языкового вопроса не подлежит изменениям. Потому что там четко предусмотрено: единственным государственным языком является украинский. А Партия регионов подняла тему второго государственного языка, потому что у них больше нечего предложить людям», - заявил А.Яценюк.