Янукович: дела против Тимошенко надо рассматривать под микроскопом

Об этом он заявил в эфире программы «Вечера с Виталием Коротичем» на Первом национальном.

По словам В.Януковича, перед тем, как об этом говорить и политизировать данный вопрос, дело надо рассмотреть сначала. «Еще не закончился по первому делу Тимошенко процесс. Мы, безусловно, пройдем этот путь, мы получим опыт определенный. И с одной стороны, это, безусловно, принесет пользу в целом всей системе, да и обществу», – сказал В.Янукович. Он заметил, что «очень важно, чтобы мы под микроскопом рассмотрели, это очень принципиально для общества, для мира, для Европы. Под микроскопом юридическим, правовым рассмотрели это дело, или дела по Тимошенко».

«Если там будет даже намек на то, что там будет натягиваться что-то, чтобы подтасовать любые факты обвинения, – этого нельзя допустить. Я убежден в том, что сейчас ответственность всех участников этого процесса, я имею в виду и следователей, и прокуроров, и судей, и, безусловно, адвокатов, – она чрезвычайно здесь большая», – добавил он.