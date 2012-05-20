Вице-президент Европарламента рассказал, что температура в Украине зашкаливает

Украинская власть и оппозиция продолжают занимать позиции, которые не приближают их к компромиссу, а приведут к чрезвычайно острой борьбе во время запланированных на осень этого года парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом польскому информационному агентству РАР сказал вице-председатель Европейского парламента Яцек Протасевич, который в субботу в Киеве встречался с представителями власти и оппозиции.

"У меня впечатление, что расстояние между властью и оппозицией постоянно увеличивается и что много усилий придется приложить европейским политикам, чтобы попытаться достичь того, что удалось в горячие дни "помаранчевой революции", - сказал он.

По данным РАР, Я.Протасевич в Киеве встретился с министром иностранных дел Украины Константином Грищенко, генеральным прокурором Виктором Пшонкой, экс-председателем парламента Арсением Яценюком и заместителями заключенной экс-главы правительства Юлии Тимошенко в ее партии "Батькивщина" Александром Турчиновым и Григорием Немырей.

Я.Протасевич сказал, что представители власти на встрече с ним подтвердили, что считают правильным осуждение Ю.Тимошенко.

"Это будут очень острые выборы, во время которых не обойдется без обвинения конкурентов в самых худших намерениях, потому что температура этого конфликта очень высокая - такая, как если бы речь шла не об очередной каденции, а о жизни", - сказал евродепутат, который представляет в главном законодательном органе ЕС Польшу.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз, который призывает освободить Ю.Тимошенко из заключения с момента ее ареста в августе 2011 года, называет настоящим тестом того, куда в действительности хочет интегрироваться Украина - с ЕС или Россией, нынешние парламентские выборы.

Эксперты говорят, что в случае массовых нарушений и фальсификаций на парламентских выборах избранного Президентом Украины в начале 2010 года Виктора Януковича будет ожидать судьба лидера Беларуси Александра Лукашенко, которого западные политики публично называли "последним диктатором" в Европе.