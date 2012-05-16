Азаров - о Тимошенко: Нам сто лет она не нужна

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на конференции в Европарламенте на тему: «Украина и ЕС – какое будущее?».

В подтверждение своего тезиса украинский премьер привел состоявшийся в субботу, 12 мая, Форум объединенной оппозиции.

«Он транслировался нашими телеканалами», - сказал Н.Азаров. (Как известно, согласие на трансляцию Форума объединенной оппозиции в прямом эфире дал только один телеканал – оппозиционный – ТВі).

«Они (представители оппозиции – УНИАН) выступали с такой жесткой критикой Президента и правительства, на мой взгляд, необоснованной, популистской», - сказал премьер.

Он отметил, что посмотрел в течение 5 минут телевизионную трансляцию и спокойно отнесся к выступлениям представителей оппозиции, поскольку считает, что большинство людей в Украине не разделяет их взгляды. При этом Н.Азаров выразил мнение, что представители оппозиции говорили так откровенно и критически, потому что понимали, что им за это ничего не будет.

Говоря о деле бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, нынешний премьер в очередной раз подчеркнул, что в данном случае речь идет не о политическом решении бывшего премьера, а о подделке ею директив правительства, на основании чего был подписан очень невыгодный для Украины газовый контракт с Россией.

При этом Н.Азаров отметил, что в течение года после подписания этот контракт был засекречен.

«Я первый раз в марте 2010 года прочитал этот контракт… Я прочитал эти жуткие условия, и первым, чем начали заниматься, конечно, не Тимошенко. Нам сто лет она не нужна», - сказал украинский премьер.

Он также еще раз подчеркнул готовность пригласить европейских юристов на кассационный процесс по делу Ю.Тимошенко и пообещал сделать этот процесс максимально открытым и прозрачным.