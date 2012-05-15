Луценко считает, что приговор по его делу «высосан из пальца прокуратуры»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Луценко заявил сегодня, давая объяснения в поддержку своей жалобы на приговор в Апелляционном суде Киева.

«Такое решение суда является просто высосанным из пальца прокуратуры, в лучшем случае», - сказал он.

Экс-министр обратил внимание Апелляционного суда на то, что во время допросов в суде первой инстанции ни один из свидетелей не сказал, что он лично давал указание устроить своего водителя Леонида Приступлюка на работу в Департамент оперативной службы МВД.

Кроме того, Ю.Луценко заявил, что для него продолжает «оставаться тайной», почему суд признал преступлением именно назначение Л.Приступлюка в ДОС, а двух других водителей, которые также были оформлены на работе в этом департаменте, - нет.

Ю.Луценко обратил внимание суда на то, что ни один из допрошенных в Печерском райсуде свидетелей не заявлял, что экс-министр давал указание предоставить жилье своему водителю и вообще принимал какое-либо участие в работе жилищно-бытовой комиссии МВД.

Экс-министр отметил, что МВД не нанесены убытки в результате предоставления Л.Приступлюку квартиры, поскольку это жилье находилось в коммунальной собственности, а не на балансе министерства.

«И, наконец, «незаконное» празднование Дни милиции - это самый фееричный эпизод по делу Ю.Луценко», - сказал он.

«Наверно, самый необразованный человек знает, что указ Президента является обязательным к выполнению, а ежегодные торжества по случаю Дня милиции были определены указом Президента Л.Кравчука в 1993 году. Все годы, с 1993 года начиная, в одном и том же зале – во дворце «Украина» - МВД проводила торжества ко Дню милиции», – отметил Ю.Луценко.

Он также отметил, что в 2008 и в 2009 годах еще 14 министерств и ведомств проводили торжественные мероприятия по случаю своих профессиональных праздников, «но наказан лишь Ю.Луценко».

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура обвиняла экс-министра внутренних дел в нецелевом использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2008-2009 годах.

Кроме того, Ю.Луценко обвинялся в незаконном оформлении на работу в МВД личного водителя Л.Приступлюка и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Также Ю.Луценко обвиняли в том, что в 2009 году он в должности главы МВД, продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс грн компенсации МВД за нанесенные убытки), с лишением права занимать руководящие должности и с лишением ранга государственного служащего.

Кроме того, суд признал виновным в совершении преступления бывшего водителя Ю.Луценко Л.Приступлюка и назначил ему меру наказания в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой на два года.