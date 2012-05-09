Янукович и Медведев поздравили друг друга по телефону

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, В.Янукович и Д.Медведев обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, подчеркнув, что этот праздник является общим для народов двух стран.

Кроме того, Президент Украины поздравил Д.Медведева с утверждением на посту премьер-министра, пожелав успехов в этой работе.

В ходе разговора Д.Медведев и В.Янукович также подтвердили взаимную готовность и впредь активно развивать российско-украинское сотрудничество.