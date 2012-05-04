Тягнибок уверен, что Янукович разгонит новый парламент

Об этом заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, пишет Gazeta.ua.

"Убежден, что оппозиционные силы победят. Причем с большим отрывом. Так же в мажоритарных округах победит большинство оппозиционных кандидатов", - считает националист.

В то же время, по его мнению, с такими результатами не согласится Партия регионов, которая "не только будет использовать массовые фальсификации, но и попытается сорвать выборы, не признать их результаты".

"Поэтому новоизбранный парламент будет недолговечным. Вполне может быть, что уже в этом году Янукович, не имея влияния на Верховную Раду, а я убежден, что так оно и будет, будет обдумывать вопрос ее роспуска", - спрогнозировал Тягнибок.

Он предположил, что в следующем году могут состояться еще одни выборы в парламент.

"Но здесь уже возникнет противостояние между новым парламентом и старым президентом и его окружением, которые будут действовать не по правилам. Это противостояние может привести не только к юридическим последствиям", - отметил Тягнибок.