СБУ распространила фотороботы подозреваемых во взрывах (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, фотороботы распространила в воскресенье пресс-группа УСБУ в Днепропетровской области.

В сообщении говорится, что по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, по уголовному делу, возбужденному прокуратурой Днепропетровской области по фактам взрывов 27 апреля в Днепропетровске, разыскиваются трое мужчин.

«Их приметы: первый подозреваемый - возраст 40 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темные, коротко стриженные, был одет в джинсы, рубашку темного цвета с короткими рукавами; второй подозреваемый - возраст 30 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, волосы черные, курчавые, был одет в черные джинсы и джинсовую рубашку синего цвета; третий подозреваемый - возраст 35-45 лет, рост средний, худощавого телосложения, волосы русые, жидкие, зачесанные назад, был одет в брюки, рубашку светлого цвета», - отмечается в сообщении.

СБУ обращается к гражданам, которые располагают какой-либо информацией о подозреваемых, с просьбой срочно сообщить по телефону +380955507547, или по электронному адресу dopomoga@fregat.com.