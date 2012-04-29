Комитет избирателей заявляет, что ЦИК «порвала» Луганщину в клочья

Об этом в интервью УНИАН заяви председатель областного отделения Комитета избирателей Украины Алексей Светиков.

«Центризбирком порвал Луганскую область в клочья», - подчеркнул А.Светиков.

«Так, избирательный округ №112 включает Рубежное (центр округа – 23 участка), Брянку (32 участка), Кировск (17 участков) и большую часть Первомайска (40 участков). Эти четыре города – анклавы. А расстояние от Брянки до Рубежного составляет около 100 километров. Везти бюллетени в окружную комиссию представители 79 участковых комиссий будут через центры двух других округов – 107 и 106», - отметил представитель КИУ.

По его словам, «из трех анклавов состоит округ 110, в который включены Алчевск (центр округа), Антрацит удаленный от Алчевска на 70 километров (и отделен территорией округа 108) с частью Антрацитовского района, часть Лутугинского района. Из трех анклавов состоит округ 106, в который включены Северодонецк (центр округа), часть Стаханова и часть Попаснянского района. Везти бюллетени в Северодонецк придется через территорию (и центр) округа 107».

По оценке ЛОО КИУ, такой неестественный раздел территории области на округа стал результатом кулуарных договоренностей, в политических интересах.

В ЛОО КИУ ожидают, что Постановление ЦВК №82 будет обжаловано в окружном административном суде города Киева кем-то из избирателей, которые сочтут, что этим решением нарушено их право на избрание. Такой иск может быть подан не позже 3 мая.