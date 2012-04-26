Наливайченко говорит, что у власти уже дошли руки и до столичных СМИ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«После применения «технологий» ограничения эфира и удара по независимым каналам Одессы и Харькова, административная цензура и давление приходят в столицу», - считает он.

По его убеждению, цель действий налоговой милиции - парализовать работу канала ТВі через давление на его партнеров и подрядчиков, чтобы те отказались от сотрудничества с ним. «Массовая выемка документооборота - это основной метод налоговиков, которым, в частности, сейчас уничтожают украиноязычный дубляж», - заявил В.Наливайченко.

Он подчеркнул, что «атака на партнеров ТВі - позорный проект по закрытию всеукраинского канала, который далее может быть применен властью в отношении других телеканалов с целью рейдерских захватов».

«Требуем остановить преследование телеканала ТВі, провести парламентские слушания в защиту телеканала и парламентский отчет председателя ГНА относительно давления его подчиненных на свободу слова в Украине», - подчеркнул В.Наливайченко.

Как сообщал УНИАН, телеканал ТВі заявил о противозаконных действиях налоговой милиции. Так, на канале подозревают, что налоговая милиция незаконно проводит документальную проверку канала. Такой вывод телеканал делает на основе писем от налоговой, полученных их контрагентами о проверке.