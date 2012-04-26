Генсек Совета Европы обеспокоен сообщениями об избиении Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Страсбурге.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что Тимошенко была избита в тюрьме. В интересах украинского правительства обеспечить, чтобы эти жалобы были немедленно проверены заслуживающим доверие способом путем предоставления разрешения дипломатам посетить Тимошенко, но также расследовать и при необходимости привлечь к ответственности (виновных – УНИАН)», - заявил генсек Совета Европы.

Он напомнил, что сейчас в Европейском суде по правам человека находится дело Ю.Тимошенко, которая обвиняет украинскую власть в политических мотивах ее уголовного преследования и заключения, а также в отсутствии судебного пересмотра ее предварительного заключения, неадекватности условий содержания из-за непредоставления необходимой медицинской помощи.

Т.Ягланд также напомнил, что 15 марта просил украинское правительство предоставить объяснение, чтобы выяснить, получает ли Ю.Тимошенко адекватную медицинскую помощь в соответствующем медицинском заведении.

«Суд сейчас оценивает ситуацию. Мы надеемся, что эта оценка может быть обнародована через несколько дней», - сказал генеральный секретарь Совета Европы.