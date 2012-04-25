Экспертиза подтвердила: картины Глущенко в Кабмине — фальшивки

Экспертиза подтвердила, что картины выдающегося украинского художника Николая Глущенко, которые висят в Кабмине, являются подделками (УНИАН писало об этом статье "Как в Кабмине украли картины").

Об этом пишет Зеркало недели, ссылаясь на результаты химической экспертизы картин Глущенко «Днепровские дали» и «Село у реки». Как известно, именно эти работы мастера вызывали сомнения специалистов в плане их подлинности.

Как сообщили в Минкульте, согласно результатам химической экспертизы «картины Глущенко „Днепровськие дали“ и „Село у реки“ являются копиями». Вот что изложено в отчете экспертов: «Характер люминесценции цинкового белила в слое краски, а также степень высыхания слоя краски всех отобранных проб отвечают живописи, созданной в ХХІ веке». Подобные выводы подтверждает и стилистическая, то есть визуальная экспертиза. Некоторые искусствоведы допускают, что копии картин Глущенко выполнены на протяжении 5-10 последних лет.

На вопрос журналистов «что будет после таких сенсационных результатов экспертизы?» министр культуры Михаил Кулиняк ответил: «Будут следующие действия правоохранительных органов. Когда были созданы эти подделки? На каком этапе они попали в Кабмин — из Национального музея? Кто из руководителей Национального музея и чиновников причастен к этой возмутительной истории? Повторюсь, эти вопросы уже не к министру культуры, а к следствию».

В свою очередь Минкульт подготовил указ, согласно которому все национальные музеи должны подать экстренную отчетность относительно наличия и хранения картин, которые переданы из музейных фондов в другие учреждения.