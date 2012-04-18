Глава клиники «Шарите»: Условия в больнице «Укрзализныци» соответствуют стандартам

Об этом он сообщил в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в четверг, передает РИА «Новости».

Немецкие врачи (специалисты клиники "Шарите") в минувшую пятницу осмотрели заключенную экс-премьера Украины Тимошенко. Также они посетили клинику украинской компании "Укрзализныця", в которой Минздрав Украины хочет лечить Тимошенко. Экс-премьер, в свою очередь, не желает лечиться в этой украинской клинике без выводов немецких специалистов. Немецкие медики обещали передать свои выводы украинской стороне до 18 апреля. Они должны подготовить два отчета: первый будет касаться состояния здоровья Тимошенко, второй - соответствия необходимым требованиям харьковской больницы "Укрзализныци".

Карл Макс Айнхойпл назвал "безупречными" условия в камере в больничном отделении, где он осмотрел Тимошенко. "Я могу подтвердить, что администрация, на самом деле, очень постаралась создать соответствующие условия", - сказал врач.

"По всему видно, что власти Украины прилагают большие старания. Мы были в больнице Украинских железных дорог, располагающей большими возможностями, как персональными, так и техническими. Это соответствует стандартам", - ответил Айнхойпл на вопрос, считает ли он возможным лечение Тимошенко в украинской больнице.

При этом он отметил, что Тимошенко, у которой, по его словам, "позвоночная грыжа", не сможет в тюрьме получить соответствующее лечение, "которое бы поставило ее на ноги".

Между тем, родственники экс-премьера хотели бы, чтобы лечение происходило в Германии. "Больница "Шарите" готова принять госпожу Тимошенко на лечение. У нас она бы наверняка смогла полностью вылечиться", - сказал Айнхойпл.

Государственная пенитенциарная служба Украины, между тем, пока не получила выводов немецких специалистов по лечению Тимошенко. Ранее Айнхойпл заявил, что Тимошенко больна, и эта болезнь является причиной болей. По его мнению, на сегодняшний день экс-премьер из-за болезни не может принимать участия в судебных заседаниях.