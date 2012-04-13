Немецкие медики готовы принять Тимошенко на лечение в Германии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Харькове.

«Мы всегда готовы принять ее для лечения в нашей клинике», - сказал К.Айнхойпл, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, сегодня немецкие врачи сначала посетят клинику «Укрзализныци», а затем собираются посетить Ю.Тимошенко в Качановской колонии, как это оговорено с украинской стороной.

К.Айнхойпл отметил, что немецких медиков попросили осмотреть больницу «Укрзализныци», дать рекомендации и высказать свою позицию относительно лечения Ю.Тимошенко.

Он сказал, что сегодня «мы, конечно, не можем сделать никакого официального заявления. Сначала все будет проанализировано, обобщено и сообщено украинской стороне».

Что касается здоровья Ю.Тимошенко, то сообщение об этом может быть сделано только после ее согласия, добавил председатель правления немецкой клиники.