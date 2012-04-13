Немецкие врачи встречаются с Тимошенко

20:37, 13 апреля 2012
Политика
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В Качановской исправительной колонии началась встреча экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с немецкими врачами Максом Айнхойплом и Норбертом Хаасом.

В Харьков прибыли немецкие врачи для ознакомления с условиями лечения Юлии Тимошенко в больнице «Укрзализныци»

 Немецкая делегация сегодня прибыла в Харьков, чтобы осмотреть Центральную клиническую больнице «Укрзализныци».

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил пресс-секретарь Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Юрий Чумак.

Он отметил, что немецкие врачи около 19.00 зашли в охраняемую зону. В данное время они общаются с Ю.Тимошенко.

Ю.Чумак не уточнил, происходит ли встреча в помещении, где содержится экс-премьер, или в помещении, где раньше проводились ее медицинские осмотры.

По словам Ю.Чумака, после встречи состоится брифинг членов медицинской комиссии.

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