Немецкие врачи встречаются с Тимошенко

Немецкая делегация сегодня прибыла в Харьков, чтобы осмотреть Центральную клиническую больнице «Укрзализныци».

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил пресс-секретарь Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Юрий Чумак.

Он отметил, что немецкие врачи около 19.00 зашли в охраняемую зону. В данное время они общаются с Ю.Тимошенко.

Ю.Чумак не уточнил, происходит ли встреча в помещении, где содержится экс-премьер, или в помещении, где раньше проводились ее медицинские осмотры.

По словам Ю.Чумака, после встречи состоится брифинг членов медицинской комиссии.