Немецкие врачи говорят, что Тимошенко не может принимать участия в суде

17:36, 13 апреля 2012
Политика
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Состояние здоровья экс-премьер-министра Юлии Тимошенко не позволяет ей присутствовать на заседаниях суда.

Карл Айнхойпл

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня руководитель немецкой клиники «Шарите» Карл Айнхойпл, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в харьковском аэропорту сразу после прилета из Вены.

При этом специалист отметил, что свой вывод он делает на основании ранее проведенного обследования Ю.Тимошенко, при первом посещении осужденной в Качановской колонии в феврале.

Как сказал К.Айнхойпл, если говорить о возможности посещения судебных заседаний вообще, «то состояние здоровья не позволило бы ей посещать заседания суда с точки зрения немецкого законодательства». «Нет, в суде Тимошенко не может присутствовать», - сказал К.Айнхойпл, отметив, что о нынешней ситуации нужно говорить отдельно, «так как мы виделись с ней много недель назад».

По его словам, о нынешнем состоянии здоровья Ю.Тимошенко можно будет говорить лишь после нового обследования, и какие будут рекомендации – это все впереди, «поскольку болезнь продолжается уже примерно полгода».

Процесс же лечения Ю.Тимошенко, с точки зрения К.Айнхойпла, может продолжаться «на уровне нескольких месяцев».

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