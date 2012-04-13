Немецкие врачи говорят, что Тимошенко не может принимать участия в суде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня руководитель немецкой клиники «Шарите» Карл Айнхойпл, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в харьковском аэропорту сразу после прилета из Вены.

При этом специалист отметил, что свой вывод он делает на основании ранее проведенного обследования Ю.Тимошенко, при первом посещении осужденной в Качановской колонии в феврале.

Как сказал К.Айнхойпл, если говорить о возможности посещения судебных заседаний вообще, «то состояние здоровья не позволило бы ей посещать заседания суда с точки зрения немецкого законодательства». «Нет, в суде Тимошенко не может присутствовать», - сказал К.Айнхойпл, отметив, что о нынешней ситуации нужно говорить отдельно, «так как мы виделись с ней много недель назад».

По его словам, о нынешнем состоянии здоровья Ю.Тимошенко можно будет говорить лишь после нового обследования, и какие будут рекомендации – это все впереди, «поскольку болезнь продолжается уже примерно полгода».

Процесс же лечения Ю.Тимошенко, с точки зрения К.Айнхойпла, может продолжаться «на уровне нескольких месяцев».