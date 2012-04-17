Порошенко едет в Россию

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко сегодня планирует посетить Россию для переговоров по торговым отношениям между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам в Иордании П.Порошенко подтвердил вчерашнюю информацию российских СМИ, что его ожидают с визитом в Москве.

Он сообщил, что сегодня планирует встретиться с министрами экономики и иностранных дел России, а также с Главным санитарным врачом РФ Геннадием Онищенко.

Сегодня П.Порошенко в Иордании принимает участие в украинско-иорданском форуме бизнеса.