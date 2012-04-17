Порошенко едет в Россию
09:56, 17 апреля 2012Политика
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Министр экономики Петр Порошенко подтвердил вчерашнюю информацию российских СМИ, что его ожидают с визитом в Москве.
Петр Порошенко из Иордании летит в Москву
Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко сегодня планирует посетить Россию для переговоров по торговым отношениям между двумя странами.
Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам в Иордании П.Порошенко подтвердил вчерашнюю информацию российских СМИ, что его ожидают с визитом в Москве.
Он сообщил, что сегодня планирует встретиться с министрами экономики и иностранных дел России, а также с Главным санитарным врачом РФ Геннадием Онищенко.
Сегодня П.Порошенко в Иордании принимает участие в украинско-иорданском форуме бизнеса.
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