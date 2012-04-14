Кому из народных депутатов отпустили грехи

Как готовились к Пасхе политики, придерживались ли они поста и исповедались ли? Это выясняла Gazeta.ua.

Андрей Парубий из НУ-НС говорит, что постился (в парламентской столовой ел преимущественно рыбу и рис), не посещал развлекательные мероприятия и ходил в церковь. О своих грехах говорить отказался: говорит, это дело духовника:

«О своих грехах публично нельзя говорить, потому что это разговор с духовником. Я считаю, что у меня грехов не много.

Последний раз политик исповедовался в прошлом году накануне Пасхи.

Олег Ляшко (Радикальная партия) на Пасху собирается успеть в несколько церквей:

«Мы готовимся сейчас к празднику, жена яйца красит, куличи печем, чтобы завтра всем вместе пойти в церковь и посвятить. Планируем на всенощную пойти. Причем не в одну церковь, мы хотим в несколько церквей пойти: и во Владимирский собор, и в Киево-Печерскую Лавру, и Андреевскую церковь на Подоле. То есть у нас программа широкая. Нас приглашают настоятели этих церквей. Мы пытаемся никому не отказать.

Ляшко говорит, что давно не исповедался, но сейчас думает над этим: мол, пришло время.

Коммунист Александр Голуб несмотря на свою партийную принадлежность праздновать собирается:

Пасху я буду праздновать. Не постился, потому что ритм моей жизни таков, что выдержать пост мне тяжело. Ну и, кроме того, батюшка, с которым я общаюсь, считает, что намного важнее то, что у тебя в голове, а не то, что в животе. В церковь время от времени хожу: в Украинскую православную (МП).

Олег Зарубинский (Народная партия) о посте говорит следующее:

«Я праздную Пасху, но не постился. Почему? Очень хорошо сказал Владимир Сабодан (глава УПЦ МП): "В пост главное не есть друг друга".Вот я и не им никого, пытаюсь никому не делать зла и, думаю, это важнее»

Нардеп отметил, что на исповеди не бывает, потому что не считает нужным исповедоваться посредникам. «Я Библию и сам знаю намного лучше чем все эти люди и точно знаю, что о посредниках в ней ничего не сказано. Иду, обычно, в ту церковь, в которую иду, - у меня нет преференций», - отметил Зарубинский.

Регионал Вадим Колесниченко ответил коротко:

Какие вопросы? Праздную ли я Пасху? Нет, я работаю.